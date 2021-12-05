الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم بمركز المنارة

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والتي تقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، قد أكدت إن احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الثالثة سيكون بها الكثير من الأشياء المختلفة، حيث يمر ولأول مرة الرئيس السيسى على أبطال الاتحاد من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التى يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وجود فقرة تقدم لأول مرة فى العالم وستكون مفاجأة الحفل، كما أن اهتمام الرئيس بملف ذوى القدرات الخاصة ساهم فى إحداث تقدم كبير.

وأضافت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، إننا لم يكن أحد يرانا فى أول الأمر، وكانت نسبة التنمر أعلى بكثير، ولكن عندما اهتم الرئيس السيسى بالأمر، فالكل اهتم بنا إضافة إلى أن ذوي الإعاقة أصبحوا موجودين فى الإعلام وفى الفن، ويأخذون فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضى.