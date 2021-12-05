الرئيس السيسي لطالبة من ذوى الهمم: "أنا بحبكم جدا وأنتم كنز حقيقى من ربنا"

شاركت رحمة ممدوح من أصحاب الهمم "19 سنة"، وبطلة ألعاب قوى في نادى مدينة نصر، وطالبة فى معهد الفنون، في تقديم احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وداخلت الطالبة رحمة فى حوار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ازيك يا ريس.. وحشتنى بحبك أوى"، ليرد عليها الرئيس السيسى قائلا: "ازيك يا رحمة.. أهلا وسهلا.. وأنا كمان بحبكم جدا.. ومتشكرا جدا يا رحمة وإن شاء الله كلنا مع بعض على طول".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كل الناس في مصر بتحبكم أوى وسعيدة بيكم جدا.. والدعم اللى جاى من الناس لكم أمر لا يتوقف ويزيد وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية أوى.. لسه لم نصل للتقدير الحقيقى للكنز اللى ربنا بعتهولنا اللى هو انتم.. أهلا وسهلا".

وكذلك شاركت البطلة إيناس الجبلى "أول بطلة من قصار القامة فى رفع الاثقال"، فى تقديم الحفل، قائلة: "ازيك يا ريس.. أخبارك ايه"، ليرد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أنا بخير طول ما أنتم بخير.. وأنا مبسوط.. وبتشرف بيكم النهاردة".