الرئيس السيسي يشكر الطفل مهند على مادة احترام الآخر: «هو اللي قالنا وعلمنا»

تحدث الطفل مهند والذى طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس، قائلا: "صباح الخير يا فخامة الرئيس.. مشرفنا ومنورنا.. حضرتك قولت ونفذت.. ومادة احترام الآخر تم تدريسها في كل المدارس.. دعم وتشجيع حضرتك هنغير كتير في المجتمع".
وقال الفنان مصطفى شعبان: "فى لحظة تاريخية واستجابة سريعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم تدريس مادة احترام الآخر"، ليرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الشكر لمهند هو اللى قالنا وعلمنا".
وقال الطفل مهند: "الدولة عملت اللى عليها وحطت قوانين للحفاظ على حياتها فيه ناس في المجتمع مش بتطبق القوانين دى"، ليرد عليه الفنان مصطفى شعبان قائلا: "بالتوعية مثل مادة احترام الآخر والبرامج والمسلسلات والأفلام"، ليداعبه الطفل مهند: "انا معاك فى المسلسل الجاى" ليرد عليه شعبان: "تنورى وتشرفنى".
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