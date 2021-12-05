قادرون باختلاف.. عبدالرحمن من ذوي الهمم يلقى قصيدة مؤثرة أمام الرئيس السيسي

أدار الفنان مصطفى شعبان جلسة نقاشية، خلال جلسة خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال عبدالرحمن من ذوى الهمم،: وزارة الشباب رشحتنى في الحصول على دورات في ماسبيرو ونظرة المجتمع اتغيرت عن الأول، دلوقتي ألاقى الناس تكلمني وتتصور معايا، وبقا ليا أصحاب كتير، مضيفا: "شاركت في مؤتمرات وندوات وقدمت مؤتمر مجتمع بلا عوائق على مستوى الوطن العربي. وقدم الشاب قصيدة بعنوان: "أدمجوني للدمج" وكانت كالتالى. ادمجوني اسعدوني كنت وحدي كاره وجودى .. وكنت وحدى مليش صديق فجاة جالى صديق و100 صديق كنت حاسس بالصعوبة .. كنت شاعر باضطراب وصحيت في يوم ببشرة حلوة .. أن هما ادمجونا . ووقفت يوم أمام رئيسي.. قالى أنت تقدر تقدر بس تقدر باختلاف حسيت ساعتها انى مش يتيم صحيح يتيم ومات أبويا بس ربي بعتلى أب 1000 أب.. خايفين عليا وحاسين بيا جاى أقولهم ألف شكر للجميع.

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