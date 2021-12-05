/664371/تضامن-النواب--الأوقاف-على-خطى-الرئيس-فى-دعم-ذوى-القدرات-الخاصة

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، بالدعم المستمر والمتواصل من وزارة الاوقاف لذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ذوى الهمم مثمناً الخدمات والدعم المقدم من وزارة الأوقاف لذوى الهمم فى مجالات مختلفة من بينها تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة كأئمة وعاملين بالمساجد، وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة وتخصيص مبالغ مالية من الموارد الذاتية للوزارة لدعمهم.

دوت الخليج يرصد تعليق تضامن النواب بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

ذوى الاحتياجات الخاصة

وأعلن " المير " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التى أكد فيها أن إنجازات ذوى الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم وأن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصة وتعدهم إضافة قوية للمجتمع، وتؤكد أن حسن رعايتهم واجب دينى ووطنى وإنسانى.

وأن إجمالى ما تم صرفه لذوى الاحتياجات الخاصة من الموارد الذاتية للوزارة بلغ 90 مليون جنيه، حيث تم صرف 20 مليون لمبادرة نور حياة للإبصار، وصرف 20 مليون لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة، وصرف 50 مليون لصندوق عطاء المخصص لدعم ذوى القدرات الخاصة وتحدى الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لوزارة الاوقاف لحرصها على تعيين 47 إمامًا، و223 عاملًا من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفترة من 2018 إلى 30 يونيو 2020م ونشر خطبة الجمعة أسبوعيًّا مرئية بلغة الإشارة ؛ خدمة لـذوى القدرات الخاصة من الصم، وذلك منذ فبراير (2019م)، ويتم نشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقنوات الوزارة على اليوتيوب، وصفحات التواصل الاجتماعى على الفيس بوك، كما يتم ترجمتها حية من خلال مترجمى لغة الإشارة ببعض المساجد الكبرى وعمل "رامب" بجوار المداخل للتيسير على متحدى الإعاقة فى استخدام الكراسى المتحركة، وكذلك بعض دورات المياه التى تناسبهم، وذلك فى جميع المساجد والمشروعات الجديدة التى تنفذها وتشرف عليها وزارة الأوقاف، اضافة الى اصدار وزارة الأوقاف لكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: "القفز فوق الصعاب" للكاتب الكبير أحمد سويلم، عرضنا فيه نماذج متميزة من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأكد المهندس حسن المير أن كل هذه الانجازات والمشروعات التى تهتم بها وزارة الاوقاف اضافة الى تعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعى وباقى مؤسسات الدولة فى ملف الاهتمام بذوى القدرات الخاصة يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت دولة للمؤسسات بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان فهناك تنسيق وتعاون وعمل مشترك بين مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة فى كل مايتعلق بالقضايا الوطنية التى تهم مصر وشعبها العظيم