الرئيس السيسي يبكي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات.. ويعد تلبية مطالبه

/664372/الرئيس-السيسي-يبكي-متأثرا-بحديث-أحد-الأطفال-من-ذوى-القدرات-ويعد-تلبية-مطالبه

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أطفال ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال افتتاح احتفالية «قادرون باختلاف»، مؤكدًا على تلبية كافة المطالب المشروعة من جانبهم.

دوت الخليج

وبكى الرئيس السيسي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات، والذى شارك فى تقديم حفل الافتتاح.

الرئيس السيسي يبكي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات

وطالبت إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم اعتماد طريقة برايل ضمن قراءة الوثائق الرسمية سواء البطاقة أو جواز السفر، أو غيرها.

الرئيس السيسي يعد بتنفيذ مطالب إحدى فتيات ذوى القدرات

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى شعبان، والإعلامي شريف مدكور، قد شاركا فى احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث قاما بإدارة الحوار مع الأطفال من ذوى القدرات.