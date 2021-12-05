/664373/محمد-صلاح-يكشف-حقائق-عن-مسيرته-المهنية-لأول-مرة

كشف محمد صلاح خلال لقائه مع المذيع عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على شاشة إم بي سي مصر، الكثير من تفاصيل حياته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عن سؤال ما الذي تغير في محمد صلاح منذ ثلاث سنوات رد قائلاً:" دائما أحاول أن أرى ما ينقصني كإنسان ثم كلاعب، هناك أمور تغيرت في حياتي كإنسان، نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول".

عن علاقة صلاح مع كلوب

وعن علاقة صلاح مع كلوب:" مش بتكلم كتير منذ قدومي ونحن العلاقة جيدة طول الوقت نرغب في تقديم شئ جيد هو ديماً بيحاول يطلع أحسن حاجة عندي وانا بحاول أطلع احسن حاجة عندي للنادي وليه علاقتنا كويسة قايمة علي الاحتراف”.

وعن وجود خلافات بينهم تابع:” بالطبع نختلف جميع الأئراء مختلفة ولكن في الأخر بنتفق بنسبة كبيرة، طول الوقت أنا اغرب في اللاعب، ولكن هو يرغب في اراحة اللاعبين بشكل كبير من أجل عددة المباريات.

وعن سؤال بتسأل كلوب ليه مش بالعب:” رد بالطبع احنا مع بعض منذ 5 سنوات وانا شخصي اتسائل كثيرة”.

وعن سؤال في غرقة الملابس بين الشوطين كيف يتحدث كلوب:" هو بيشد علي اللاعيبة في الوقت اللي بيحس ان الفرقة مريحة أو الثقة أكثر من اللزوم من الفوز، ولكن في المجمل هو يعرف كيف أن يدر الأمور بين الاعبين بشكل كويس.

وعن سؤوال من له القرار النهائي :" في البداية كان لدي مشكلة أن أذهب وأن أتحدث للمدرب لأنه من حيث أتيت، من مصر لا يمكنني سؤال المدرب عن سبب عدم اللعب، هذا ما تربينا عليه. المدرب سيفعل ما يريد ولا يمكنك الاعتراض لأنه لو اعترضت قد لا تلعب مرة أخرى".

ووأصل:” المدرب له سلطة كبيرة أكثر من أي لاعب في مصر. وهذا لا يعني أن اللاعب سلطته أعلى هنا في إنجلترا، ولكن ما أقصده أن هنا يمكنك مناقشة المدرب وتسأله عن سبب عدم اللعب وخلافه، هذا أمر أخذ مني وقتا كبيرا حتى أغيره".

وعن سؤول هل لديك معاملة خاصة بينك وبين كلوب رد قائلاً:" لا، أنا لا أعلم ولكن إذا كنت أرغب بشئ منه أو اتسأل عن شئ أذهب إليه.

ساديو ماني

وعن علاقتة بزميله ساديو ماني رد قائلاً:" العلاقة بيننا مثل ماهي في الملعب وغرفة الملابسـ هو دائماً ما يحاول أن يطلع كل ماعنده من أجل الفرقة وأنا مثلة، وممكن أن يكون في تنافس من يكون أحسن في اللعب هذا طبيعي في أي فرقه أو نادي".

وتابع:” لن انكر ان الجميع يضع المصلحة الشخصية في المقام الأول، ومن أجل وجود حساسية بيني وبينه في مباراة سابقة الأمر الذي يجعل الجماهير تتحدث عن وجود خلافات بيننا.

واستكمل:”الموقف هو عندما غضب ساديو ماني وهو خارج من أرض الملعب حينها تحدث الناس عن الموضوع فمن هنا أي كرة إذا لم أمررها البعض يعود بجود خلافات بيننا ومفيش حاجة".

وأختتم:”خارج الملعب علاقتنا جيده لأننا نقضي وقت طويل في غرفة اللبس أو في المباريات أو في الجيم وهي قائمة علي الإحترام، هو لعيب محترف وأنا مثله، لم يحدث أي خلافات علي الإطلاق”.