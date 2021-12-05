/664375/النائبة-شرين-عليش-الرئيس-السيسي-أحدث-نقلة-نوعية-بالاهتمام-بذوي-القدرات-الخاصة-منذ-توليه-الحكم

أشادت النائبة شرين عليش ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضور احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهم، مؤكدة أن ذلك يمثل حافز كبير فى نفوسهم، والرئيس منذ توليه الحكم عمل على دعمهم وتشجيعهم ودمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة شيرين عليش بشأن دعم الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية قادرون باختلاف

وأكدت عليش أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحدث نقلة نوعية من خلال الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ولعل أهم إنجاز حدث فى عهد الرئيس هو إصدار قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" عام ٢٠١٨ والذي تضمن الكثير من المكتسبات لأصحاب الهمم، بجانب إعطاهم كافة حقوقهم وفقا للدستور، مع تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يقلوا عن أقرانهم بل هناك من تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وذكرت النائبة، أن أصحاب الهمم، باتوا يشعرون بثقتهم فى نفسهم فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلي أن ذوي القدرات الخاصة حصلوا خلال السنوات الأخيرة الماضية على العديد من المزايا والمكتسبات التي غيرت مصيرهم بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة، حيث عملت الدولة على دمجهم في كافة المجالات، وحصلوا أيضا على خدمات طبية وتعليمية وسكنية وغيرها.