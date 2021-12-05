/664376/غلق-وتشميع-3-محال-تجارية-وتحرير-20-محضر-ورفع-425-حالة-إشغال-طريق-مخالفة-بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدد من الحملات التفتيشية والرقابية علي المحلات التجارية، و إشغالات الطرق والشوارع الرئيسية، لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 3 محال تجارية وإزالة 25 حالة إشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة كوم حمادة

كما تم رفع 57 حالة إشغال طريق مخالفة بابوالمطامير و40 حالة بالدلنجات و130 حالة إشغال مخالفة بشبراخيت.

غلق وتشميع 3 محال تجارية وتحرير 20 محضر ورفع 425 حالة إشغال طريق مخالفة بالبحيرة

بالإضافة إلى رفع 173 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع احمد محرم، الأتوبيس، الروضة، المحطة، عرابي، الكوبري العلوي، الشاذلي، الجمهورية، ميدان الساعة، فلاقة، وضبط 20 مخالفة لعدم ارتداء كمامات والتحفظ علي 7 شيش بمركز دمنهور.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استقرار الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمدن وقرى محافظة البحيرة

على جانب أخر شهدت مدن وقري محافظة البحيرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد انخفاض في درجات الحرارة، مع سطوع للشمس لبعض الأوقات بمعظم المدن والقري بالمحافظة ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس لطيف الحرارة نهارا، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،علي استمرار الحملات بكافة المناطق وبجميع القطاعات لمتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار تحسبنا لسقوط امطار.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة، خاصة على السواحل الشمالية واضطراب حركة الملاحة البحرية.