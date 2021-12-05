/664380/إتحاد-أمهات-مصر-عن-امتحان-الرابع-الإبتدائي-سهل-جدا

رصد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مستوى امتحاني اللغة العربية والدين لطلاب الصف الرابع الإبتدائي في أول إمتحانات لهم في مناهج نظام التعليم الجديد المقرر لهم لأول مره هذا العام.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر تؤكد سهولة امتحان اللغة العربية

وقالت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر:” إن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا سهولة الإمتحان، موضحين أن إمتحان اللغة العربية جاء قراءات متحرره وإختيار من متعدد وأسئلة من بنك المعرقة ونماذج الوزارة، وفي مستوي الطالب المتوسط، قائلين: "الحمدلله، الإمتحان سهل جدا".

أمهات مصر تشجع الأبناء علي التفوق والتميز

ولفتت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، النظر إلى أن بعض أولياء الأمور طالبوا بعدم إمتحان أبنائهم في الأجزاء التي امتحنوا فيها مره أخري، وذلك في إمتحان يناير المقبل، مبررين ذلك بأن المناهح كبيره.

وطالبت مؤسس إتحاد أمهات مصر، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي التفوق والتميز والاندماج مع نظام التعليم الجديد، والتركيز علي الفهم والاستيعاب بدلا من الحفظ والتلقين.

هذا وكانت امتحانات الصف الرابع الابتدائي قد انطلقت صباح اليوم، وذلك بالنظام الجديد التى سبق أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيقها الكامل لكافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة الأبناء وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.