النائبة دينا إسماعيل تثمن دور مصر المهم لتعزيز الأمن والاستقرار داخل القارة السمراء

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دوت الخليج يرصد تعليق النائبة دينا اسماعيل بشأن دور مصر بالقارة السمراء

التنمية فى افريقيا

واعتبرت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم تأكيد الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد في العاصمة السنغالية داكار على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا عن طريق استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بأنه اعتراف دليل قاطع وشهادة صينية افريقية على اهمية الدور الكبير الذى تقوم به مصر لدعم جميع القضايا التى تهم دول القارة السمراء موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على النجاحات الكبيرة التى حققها لصالح الدول الافريقية اقليمياً ودولياً .

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتأكيد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، خلال مشاركته فى هذا الاجتماع أن مشاركة مصر في هذا المحفل الهام تنطلق من اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وبتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي الإفريقي، مشيراً إلى أهمية تكاتف الدول النامية في مواجهة تبعات جائحة كورونا وفي بناء القدرات الفنية والعلمية لمجابهة هذا التحدي بما في ذلك عن طريق التصنيع المشترك للقاحات والأدوية اضافة الى ترحيبه بالبيان الختامي باستضافة مصر للمؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المقرر انعقاده في 2022.