/664386/النائب-علاء-قريطم-الدولة-تولي-اهتمام-غير-مسبوق-لذوي-الهمم-وتقدم-كافة-اشكال-الدعم-والرعاية

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام القيادة السياسية باصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. وقال النائب علاء قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ،ان الدولة قدمت ومازالت تقدم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراالى أن هناك خطة واضحة لتنفيذ برامج ومشروعات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن احتفالية قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف كما أشاد قريطم،بإهتمام الدولة الغير مسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحيه التعليمية او الصحية او النفسية والعمل على تنمية مهارتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع وإستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية . ووجه عضو مجلس النواب التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية. وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواصلة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستكمال النهضة الحديثة التى يعيشها المواطن المصرى.

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