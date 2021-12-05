/664387/الرئيس-السيسي-يتحدث-عن-أصعب-لحظة-فى-حياتي-لما-حسيت-البلد-هاتروح

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” أصعب لحظة فى حياتي لما حسيت أن بلدنا ممكن تروح، متابعًا:” أحيانًا يكون فهمك مشكلة تعذبك.. لو أنت بتفهم اوى وبتعرف أوى ممكن تتعذب اوى”.

وخلال حديثه، بكى الرئيس السيسي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات، والذى شارك فى تقديم حفل الافتتاح.

وطالبت إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم اعتماد طريقة برايل ضمن قراءة الوثائق الرسمية سواء البطاقة أو جواز السفر، أو غيرها.

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.