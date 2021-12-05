/664388/أشرف-عبد-الباقي-يدير-فقرة-حوارية-مع-السيسي-باحتفالية-قادرون-باختلاف

يقدم الفنان أشرف عبد الباقي فقرة حوارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، ومن المقرر أن يطرح الأطفال بعض الأسئلة، على الرئيس، ويدير هذا الحوار الفنان أشرف عبد الباقي.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان أشرف عبد الباقي في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق احتفالية قادرون باختلاف بحضور السيسي

أُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

إيمان الحصري تقدم احتفالية «قادرون باختلاف»في ثاني ظهور لها بعد أزمتها الصحية

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

مصطفى شعبان يقدم فقرة إنجازات سفراء الحلم باحتفالية قادرون باختلاف

قدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم العظيمة.

النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة

وأضافت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أنَّ النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.

وتابعت أنَّ النسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

وأشارت إلى أنَّه لأول مرة سيتمّ عرض أنشطة رياضية، والرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم و الدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.