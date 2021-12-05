/664354/مصرع-طفل-وانتحار-طالبة-حزنا-على-وفاة-صديقتها-في-سوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم انتحار طالبة في الـ 17 من عمرها بالصف الثالث الثانوي التجاري عن طريق تناول عقاقير سامة بناحية دائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب المحافظة بـ انتحار طالبة ودخولها مستشفى دار السلام المركزي جثه هامدة.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين دخول الطالبة "لطيفة خ ا" 17 عام، بالصف الثالث الثانوي التجاري، جثة هامدة وبسؤال والدها البالغ من العمر 47 عام، أن ابنته أثناء تواجدها بالمنزل تناولت بعض أقراص الغلال بغرض انهاء حياتها والانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة أبنة عمتها، والتي كانت قريبة منها، ولم يتهم أحد في ذلك.

مصرع طفل في حفرة صرف صحي

وأكد مدير مباحث سوهاج، أن توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الاختناق " ولا توجد شبهة جنائية في انتحار الطالبة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وعلى ذات الصعيد استقبلت مستشفى البلينا المركزي جنوب محافظة سوهاج اليوم جثة طالب في الـ 9 من عمرة، وانتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين دخول الطفل "عبدالعزيز ع ت"9 أعوام، طالب بالمرحلة الابتدائية، جثة هامدة وبسؤال والدة البالغ من العمر 46 عام، افاد أن أبنة كان يلهو أمام المنزل بالقرب من حفرة صرف صحى وانهارت علية كمية من الرمال أودت بحياته وتم نقلة الى المستشفى المركزي بالبلينا.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الاختناق " ولا توجد شبهة جنائية في مصرع الطفل، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.

مصرع طفلة واصابة شقيقها بحادث قطار في سوهاج

على جانب أخر اعتلى شاب يبلغ من العمر 30 عام، دابته وخلفة شقيقته الصغرى البالغة من العمر 9 أعوام، ظهر دابتهم "حمار" وسلكا طريقهم لقضاء بعض مصالحهم، ورغبا في اختصار الطريق وعبور شريط السكة الحديد، علما أن ذلك ليس موقع للعبور، وأثناء عبور الدابة وعلى ظهرها الشاب وشقيقته تفاجأ بقطار قادم، وكانت الفاجعة صدمهم فماتت الطفلة وأصيب الشاب بإصابات خطيرة، ونفقت الدابة.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين إصابة شاب يدعى " أيمن ع ح "يبلغ من العمر 30 عام، بكسر في القدم اليمنى، ووفاة شقيقته المدعوة " مريم "، البالغة من العمر 9 أعوام، ويقطنان بدائرة بندر المنشاة، ونفوق دابة كانوا على ظهرها اثناء عبورهم شريط السكة الحديد اصطدم بهم قطار "القاهرة – اسوان" أثناء مروره بذات الوقت والناحية.

وبسؤال والدهم البالغ من العمر 54 عام، ويقيم بذات الناحية أكد على ما سبق ونفى الشبهة الجنائية ي الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج والجثة للمستشفى المركزي بالمنشاة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.