عاجل- السيسى: والدى كان شديد الهمة.. ووالدتى تميزت بالحكمة والصبر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى رده على سؤال من طفل "من ذوى الهمم" حول مثله الأعلى، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف: "دايما الناس يقولوا فلان.. أنا مثلى الأعلى نماذج كتير من الناس.. مخدتش حد لوحده".





وتابع الرئيس السيسى: "أول من تأثرت بيهم هم أسرتى.. هم نموذج بالنسبة لى.. والدى ووالدتى"، متابعا: "والدتى كانت شديدة الحكمة والصبر، مش عايز أكون منحاز وأقول مشوفتش نموذج زى كده". واستطرد الرئيس: "أمى علمتنى التجرد.. يعنى أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتميز.. لما علمتنى كده وكبرت حكمت عليها بالتجرد ملقتش أعز منها ولا أكرم منها". وأكمل الرئيس: "والدى كان شديد الهمة، فضل يعمل من الفجر لـ 12 بالليل، كان بيحب العمل وأنا أخدت دى منه، وكان لى عم شديد الكرم والرفق بالناس لم أر فى حياتى نموذج كريم جدا مع الأطفال مثله.. كريم مع البنات.. كريم جدا مع الضعاف.. وأخدت دى منه". ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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