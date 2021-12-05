شعراوى يوجه برفع الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التى ستشهدها بعض المحافظات، طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مطالبا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار فى حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.





ووجه وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم الأحد، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأفاد تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظتا الأسكندرية وبورسعيد بأن محافظة الاسكندرية تشهد حالة من الطقس غير المستقر مائل للبرودة مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمواج من 3.5 إلى 5 أمتار، مما أدى إلى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بجميع مناطق المحافظة اليوم.

ولفت التقرير إلى بداية سقوط أمطار خفيفة على أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية دون تجمعات للمياه، مشيرا إلى قيام الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياة الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع.

وأضاف التقرير أن محافظة بورسعيد تتعرض لطقس غائم وشبورة مائية مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، وتم رفع درجة الاستعداد التام للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى وجود حالة من استقرار الطقس فى باقى محافظات الجمهورية؛ حيث تشهد طقسا معتدلا مائلا للبرودة، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية.