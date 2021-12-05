المفتى يشيد باهتمام الرئيس بذوى الهمم: منحهم كافة حقوقهم

وأوضح مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى، أقر حقوق ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بدءا من الدستور المصرى، ومرورا بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وانتهاء بالصندوق القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، ودعما لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة "عطاء".
وأشار المفتى إلى أن الدولة المصرية عدلت عددا من القوانين لتعزيز حقوق أصحاب القدرات الخاصة وذوى الهمم فى المجتمع، ومنها التعديل الذى طرأ على القانون رقم 10 لسنة 2018، والذى يعد طفرة فى خدمة أصحاب القدرات الخاصة، والتغيير فى تنفيذ القانون بصرامة فى الوقت الحالى.
وأكد المفتى أن الشريعة الإسلامية أقرت منهجا متكاملا يعنى بكل الوقائع والأحداث والأمور، فلم يترك مجالا إلا وكان للدين الإسلامى بيان ورأى فيه، فقد اعتنى الإسلام بكل فئات المجتمع، وأولى اهتماما ورعاية خاصة بذوى الهمم من خلال العمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والمناسبة لهم.
ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية حرصت على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لذوى الهمم، وعملت على قضاء حوائجهم، وأعطت الأولوية لهذه الفئة فى التمتع بكافة الحقوق، فقضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ولا يوجد أدنى لون من التفرقة بينهم وبين غيرهم فى المجتمع، إذ إن حسن رعايتهم والاهتمام بشئونهم يعد واجبا دينيا ووطنيا.
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