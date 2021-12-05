رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وزراء تنزانيا دفع العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، مع جيفرى موامبى، وزير الاستثمار التنزانى، وعمر شعبان، وزير التجارة والتنمية الصناعية بزنجبار، وستيفن بياباتو، نائب وزير الطاقة فى دولة تنزانيا؛ وذلك لدفع العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.





وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة على أهمية التنسيق مع الجانب التنزانى لتشجيع كل من الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، فضلاً عن نقل تجربة الهيئة فى مجال ما تقدمه من خدمات مختلفة من شأنها التيسير على المستثمرين. وأكد عبدالوهاب أن البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادى من خلال تبادل الخبرات الناجحة، بما ينعكس بشكل إيجابى على حركة الاستثمارات بين الدولتين.

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