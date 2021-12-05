عاجل- السيسى: أكره التطرف.. والنبى محمد أعظم شخصية تاريخية

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، خلال احتفالية قادرون باختلاف: "أكتر شخصية تاريخية بحبها النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم قدموا مثلا جميلا للإسلام والمسلمين". واستطرد الرئيس السيسى: "اللى حصل خلال السنين اللى فاتت لم يكن مثلا جميلا للإسلام والمسلمين"، مؤكدا أن "الصحابة كانوا رحماء طيبين فاهمين.. إحنا مش كده حاليا". وأكمل الرئيس: "بينى وبين التطرف والغلو والتشدد عداوة.. بكره التطرف والتشدد كفكرة بتدى قبح شديد لإنسيانيتنا". ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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