جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. ورد الرئيس السيسى على أحمد ضاحكا: "الأهلى لازم ياخدك دلوقتى يا أحمد، والنادى الأهلى دلوقتى تلاقيه فرحان إنك هتكون عضوا من أعضائه". وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب هيبعت موافقة دلوقتى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاب من ذوى الهمم يطلب الانضمام للأهلى.. والرئيس: دلوقتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.