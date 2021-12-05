عاجل- السيسى: أسعد أيام حياتى عند لقاء «القادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف": "اليوم اللى بشوفكم فيه وببقى فى وسطيكم هو أسعد يوم.. بيسعدنى وجودكم.. وربنا بينزل على قلبى البهجة والسعادة والسرور والرضا". ووجه الرئيس السيسى حديثه للحضور من "قادرون باختلاف" قائلا: "أنا بحبكم جدا". ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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