عاجل- السيسى: منصبى شغلنى عن التواصل مع أسرتى وأصدقائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف": "مبقاش فيه فرصة أكلم صحابى، وحتى يمكن أسرتى، ودا تقصير منى بس الظروف هى اللى عاملة كده".

واستطرد الرئيس السيسى: "أنا غلطان إنى مبسألش ومبتصلش".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.