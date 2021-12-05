وزير العدل يستقبل نظيره القطرى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه صباح اليوم الأحد، المستشار مسعود العامرى، وزير العدل القطرى، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد قضائى رفيع المستوى.





وحضر اللقاء سفير دولة قطر بالقاهرة، ​وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخصوصا أوجه التعاون القائمة فى المجال القضائى بين كلا البلدين وأساليب تعزيزها. ​ومن جانبه، رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره القطرى للقاهرة، مشيراً إلى عمق العلاقة القضائية بين مصر ودولة قطر التى انعكست بصورة جليه على عدد من أوجه التعاون الثنائى والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

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