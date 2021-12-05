القوى العاملة: إعادة معاش أسرة مصري متوفى توقف صرفه بإيطاليا

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ز.م"من محافظة الدقهلية، بشأن تضررها من توقف تحويل المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة بإيطاليا، والذي توقف صرفه اعتبارا من شهر أكتوبر ٢٠٢١ ،وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ، أشار فيه إلى المكتب قام علي الفور بتقديم المساعدة اللازمة للمواطنة المذكورة، حيث تم التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية(INPS)، وسيتي بنك المختص بتحويل المعاشات للمستحقين خارج إيطاليا، للوقوف على أسباب وقف المعاش والعمل على استئناف صرفه وتمكين المواطنة من الحصول على مستحقاتها المتأخرة.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي: إنه بناء عليه تم استئناف تحويل المعاش للمواطنة اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، كذلك تم تحويل المعاش المقرر عن شهر أكتوبر بإجمالي مبلغ يعادل نحو 22 ألفا و718 جنيها مصريا عن شهري أكتوبر وديسمبر، وجاري اتخاذ اللازم مع الجهات المختصة لتحويل قيمة المعاش المقرر عن شهر نوفمبر على الحساب البنكي الخاص بالمواطنة المذكورة.