القوى العاملة : تعيين ١٧٠٨ شاباً ..منهم ٤٧ من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين ١٧٠٨ شاباً، منهم ٤٧ من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ٢١٧٢ شابا ، فضلاً عن توفير ١٨٧ فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ١٣٠٩ عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع ٣ منحة مولود بإجمالى ٦ آلاف جنيه ، و ٣٠٠٠ جنيه منحة زواج لعامل .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بحفظ ترخيصي عمل للأجانب ، وتجديد تراخيص عمل لـ ٨ أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على ٤٦٩ منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٣٤ محضراً، وعمل ٣ ندوات توعية للعاملين .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٣٦ منشآت ، وأسفر عن تحرير ٣٠ محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ٤ ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة ٨٧ منشأة يعمل بها ٨٥٤٦ عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت ٣٦ شكوى علاقات عمل ، تم تسوية ١٩ منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه ٧ شكاوى ، وتبقى ١٠ شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .