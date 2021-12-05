انتصار السيسي فى يوم التطوع العالمى: جهود المتطوعين ركن أساسى فى تنمية...

في يوم التطوع العالمي، الذي يحتفل به العالم اليوم، توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أي مقابل.

وقالت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، إن جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت السيدة انتصار السيسي:"إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين فى إطار مشروعنا الكبير "حياة كريمة"، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".