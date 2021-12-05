شعراوي :استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لرفع الاستعدادات والجهود المبذولة فى مختلف المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التى يمكن تنفيذها فى حالة وقوع أمطار كثيفة وتوفير المعدات والإمكانيات اللازمة للتعامل معها علي الفور...

تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظتا الأسكندرية وبورسعيد ، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد على أن محافظة الاسكندرية تشهد حالة من الطقس الغير مستقر مائل للبرودة مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بالإضافة إلي ارتفاع مستوي الأمواج من 3,5 ألي 5 أمتار، مما أدي إلي تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بجميع مناطق المحافظة اليوم الموافق 5/12/2021 .

ولفت التقرير أيضاً إلي بداية سقوط أمطار خفيفة علي أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان بمحافظة الاسكندرية دون تجمعات للمياه، وقامت الأجهزة التنفيذية علي وجه السرعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياة الأمطار حتي لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

وأضاف التقرير أن محافظة بورسعيد تتعرض لطقس غائم وشبورة مائية مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة ، وتم رفع درجة الاستعداد التام للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الي وجود حالة من الاستقرار للطقس في باقي محافظات الجمهورية حيث تشهد طقس معتدل مائل للبرودة ، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وقد وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.