الرئيس السيسي عن قائد منتخبنا الوطنى محمد صلاح: بطل ودايما مع مصر

أعرب البطل علي أحمد من ذوى الهمم وبطل الجمهورية فى ألعاب القوى والحاصل على 49 ميدالية مختلفة، عن أمنيته فى مقابلة النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف: "بطل ودايما مع مصر".
وقالت الفتاة مروة محسن من بورسعيد، والتي تدرس البيانو في جامعة بلندن، إن الإتاحة هي أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوى الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، منوهة بأن المشاريع التى تقوم بها وزارة الاتصالات والمنتجات الموجودة فى السوبر ماركت ووزارة الآثار التى تعرض بطريقة برايل.
وأضافت "مروة" خلال احتفالية قادرون بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"عندى أحلام أكبر وأكبر ونفسى مصر تتطور أكثر وأكثر، مضيفة: "لما استلمت بطاقة الرقم القومي وفكرت أن إيه اللى يأكدلى أن البطاقة بتاعتي، أحلم أن تكون الوثائق الرسمية مكتوب عليها بطريقة برايل، ليرد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "حالا يا مريم".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إحنا عندنا مجمع اسمه مجمع الوثائق المؤمنة ونحط فيها اللى انتى طلبيته ده.. هندرس ده ونشوف إذا كان يتوافق مع القوانين الدولية، ولو مفيش تعارض هنعمله فورا يا مريم".
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