الرئيس السيسي: تعلمت من والدتي التجرد وكانت شديدة الحكمة والصبر

تحدثت الطفلة ملك محمد 9 سنوات بطلة مصر في السباحة في نادى الشمس، خلال احتفالية قادرون باختلاف، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مين مثلك الأعلى"، ليرد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "دائما الناس فى السؤال ده بتقول أشخاص.. أنا عندى نماذج كتير من الناس.. مخدتش حد لوحده يكون مثلى الأعلى.. أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج.. أسرتى اللى عشت معاهم.. والدى والدتى.. والدتى كانت شديدة الحكمة والصبر.. ومش عاوز أكون منحاز وأقول مش شوفت نموذج مثل ده.. والدتى عملتنى التجرد.. يعنى أنى أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، احكم عليها وأوزنها بالتجرد.. ومالقتش أعز منها ولا أكرمم منها.. الله يرحمها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف": والدى كان شديد الهمة وفضل يعمل من الفجر لغاية 12 بالليل.. وكان ميسور الحال ولكنه شديد الهمة ويحب العمل.. وخدت دى منه.. وكان لى عم شديد الكرم والرفق بالناس.. لم أرى فى حياتى نموذج كريم جدا مع الأطفال والضعاف.. ده عمى.. أنا مش خدت نموذج واحد.. والنماذج دى طيبة أتمنى من الله يجازيهم خيرا ويرحمهم".