الرئيس السيسى: اللى شغالين معايا «زهقوا منى»..ورئيس الوزراء قالى «إرحمنى بقى»

/664399/الرئيس-السيسى-اللى-شغالين-معايا-زهقوا-منىورئيس-الوزراء-قالى-إرحمنى-بقى

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، بعدد من التصريحات المهمة والتى جاء على رأسها التأكيد على دعم ذوى القدرات الخاصة.

دوت الخليج

تصريحات مهمة للرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف

وخلال حديثه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:اللى شغالين معايا «زهقوا منى».. حتى أن رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي قالى «إرحمنى بقى».

الرئيس السيسي يتحدث عن أمنيته

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه كان يتمنى أن يكون ظابط طيار، ولكنه لم يوفق، حيث قال: أنا قدمت فى اختيارات الكلية الجوية سنة 70 و«ربنا ما أردتشى».. و«كان نفسى أطلع طيار».

الرئيس السيسي يتحدث عن أصعب لحظات حياته

وخلال الحفل، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أصعب وأسعد اللحظات التى مرت على تاريخ حياته، والتى يأتي على رأسها ما مس البلد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” أصعب لحظة فى حياتي لما حسيت أن بلدنا ممكن تروح، متابعًا:” أحيانًا يكون فهمك مشكلة تعذبك.. لو أنت بتفهم اوى وبتعرف أوى ممكن تتعذب اوى”.