برعاية مستقبل وطن والنائب أشرف رشاد.. تدشين «مسابقة أوائل الطلبة» بقنا«فيديو وصور»

/664406/برعاية-مستقبل-وطن-والنائب-أشرف-رشاد-تدشين-مسابقة-أوائل-الطلبة-بقنافيديو-وصور
عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم الأحد مؤتمر صحفي لتدشين مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة التي ينظمها الحزب بجميع مدن ومراكز المحافظة تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وشهد تدشين المسابقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وقيادات مديرية التعليم ومديري الإدارات التعليمية المختلفة والمحاسب محمد عبدالسلام السنوسي أمين التقيم والمتابعة بحزب مستقبل وطن بالامانة المركزية والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب
برعاية مستقبل وطن والنائب أشرف رشاد.. تدشين أكبر مسابقة تعليمية بقنا
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وإعلاء قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المسابقة على 4 مراحل :
وتقام المرحلة الأولى، بين المدارس في مرحلتي «الإبتدائي والإعدادي»على مستوى المجلس القروي لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية لتمثل المركز القروي .
أما المرحلة الثانية تقام على مستوى المراكز والأقسام والأحياء «الإدارات التعليمية » وتخوض المنافسة المدارس الثانوية في كل مركز وقسم وحي والمدارس الابتدائية والإعدادية الفائزة من المرحلة الأولى بالإضافة للمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن الاي ليس بها مجالس قروية
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