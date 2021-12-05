/664411/الرئيس-السيسي-والدتي-كانت-شديدة-الحكمة-وأتمنى-ربنا-يرضى-عني-أبرز-التصريحات

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من التصريحات المهمة خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث أكد دعمه الدائم على ذوى الهمم.

دوت الخليج أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» وينشر موقع دوت الخليج فى السطور التالية ما جاء بشأن أبرز التصريحات التى أدلى بها الرئيس السيسي:- - أصعب لحظة فى حياتي لما حسيت أن بلدنا ممكن تروح - والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر - والدتي علمتني التجرد.. إني أحكم على الأمور دون انحياز - والدي كان شديد الهمة.. كان بيعمل من الفجر حتى ٢ بالليل الرئيس السيسي يتحدث عن أفراد أسرته - عمي كان شديد الكرم مع الصعاف والبنات وخدت دا منه - اللى بيشتغلوا معايا زهقوا مني.. ورئيس الوزراء قالي: أرحمني بقى - قدمت فى اختبارات الكلية الجوية سنة 70 و«ربنا ما أردشى».. و«كان نفسى أطلع طيار» - اكتر شخصية تاريخية بحبها النبي محمد - عايز من الحكومة والبرلمان يعملوا تشريع لصندوق «قادرون باختلاف» - لعبت كارتيه من 50سنة ولما كبرت توقفت عن ممارستها - محمد صلاح بطل ودايما مع مصر

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