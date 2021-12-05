/664417/حسام-لبن-مشيدا-بخطوات-البرلمان-للحفاظ-علي-اللغة-العربية-تحمى-هويتنا

أكد المهندس حسام لبن، أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية الحفاظ علي اللغة العربية والإعتزاز بها في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وتستهدف إغتيال ماتبقي من اللغة العربية.

دوت الخليج

وأشاد لبن في تصريح له اليوم، بموقف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، تجاه حماية اللغة العربية سواء علي ماشهدته الجلسات العامة الأخيرة للمجلس من الموافقة علي مقترح زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، بشأن استبدال اللغة العربية بالمصطلحات الأجنبية في مشروعات القوانين، وأيضا مناقشة مشروع قانون النهوض باللغة العربية المقدم من النائبة سولاف درويش الذى يهدف للحفاظ علي اللغة العربية.

حسام لبن مشيدا بخطوات البرلمان للحفاظ علي اللغة العربية: تحمى هويتنا

وحذر المهندس حسام لبن، من الخطر الذى تتعرض له المجتمعات العربية ومنها مصر حاليا، وهو ضياع الهوية العربية حال ضياع اللغة العربية، مشيرا إلي أن الأجيال الجديدة أصبحت تتباهى في حديثها باللغات الأجنبية وليس ذلك فقط بل أصبحت هناك لغات مستحدثة خليط من العربية والانجليزية عبر مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما تدعى لغة الفرانكو، مشيرا إلي أن تلك الظواهر تمثل خطرا علي لغتنا العربية، لاسيما مع الأجيال القادمة.

وقال أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ليس معنى أن نحافظ علي لغتنا العربية ونعتز بها، ألا نتعلم اللغات الأجنبية ونستخدمها في مجالاتها فقط، ولكن علينا التوازن بين الحفاظ علي لغتنا الأصيلة والتمسك والاعتزاز بها وتعليمها بإتقان لأبنائنا، واستخدامها في كافة مجالات حياتنا.

وأكد المهندس حسام لبن، ضرورة الإهتمام بإتقان الطلاب في الصغر، اللغة العربية السليمة نطقا وكتابة، مشيرا إلي أن ذلك يضمن احتفاظ الأجيال بلغتهم العربية الأصيلة عبر التاريخ.