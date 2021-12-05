الداخلية : إحباط محاولة تهريب 43٫800 ألف قرص في سيارة بالسلوم

/664397/الداخلية--إحباط-محاولة-تهريب-43800-ألف-قرص-في-سيارة-بالسلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى إحباط محاولة تهريب 43٫800 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية إلى خارج البلاد، وجاء ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إعتزام (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول") تهريب كمية كبيرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات بإستخدام إحدى السيارات، وقيامه بإعداد مخزن سرى بها لإخفاء تلك العقاقير المؤثرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحباط محاولة تهريب 43٫800 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية إلى خارج البلاد تفاصيل الواقعة وبعد تقنين كافة الإجراءات لرجال المباحث، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها خلال إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم ، وبتفتيش السيارة المشار إليها تم العثور على (43٫800 ألف قرص مؤثر لعقارى "أبتريل – باركينول" مخبأة بمخزن سرى بالسيارة، مبالغ مالية "محلية، أجنبية"، 2 هاتف محمول) وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بتحصله على العقاقير المؤثرة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، نجحت مديرية أمن الغربية في إلقاء القبض على الأخير حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وبحوزته (500 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر، كمية من مخدر الحشيش، مبالغ مالية – هاتف محمول ) وبمواجهته المتهمين أمام رجال المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

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