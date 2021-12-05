/664401/نواب-البرلمان-الدولة-تولي-اهتمام-غير-مسبوق-لذوي-الهمم-وتقدم-كافة-اشكال-الدعم-والرعاية

ثمن أعضاء مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لدعم ورعاية الأشخاص ذوي الهمم، خاصة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، فضلا عن مشاركة الرئيس السيسي فى احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

النائب علاء قريطم: الدولة تولي اهتمام غير مسبوق لذوي الهمم وتقدم كافة اشكال الدعم والرعاية

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام القيادة السياسية باصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. وقال النائب علاء قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ،ان الدولة قدمت ومازالت تقدم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراالى أن هناك خطة واضحة لتنفيذ برامج ومشروعات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع مراكز ومدن المحافظة. كما أشاد قريطم،بإهتمام الدولة الغير مسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحيه التعليمية او الصحية او النفسية والعمل على تنمية مهارتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع وإستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية .

ووجه عضو مجلس النواب التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية . وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواصلة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستكمال النهضة الحديثة التى يعيشها المواطن المصرى.

النائبة ولاء عبد الفتاح : جهود الدولة مستمرة ومتواصلة لدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر في كافة المجالات

قالت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب ان ملف الاشخاص ذوي الاعاقة ملف كان مهمل ومهمش لسنوات طويلة جدا الي ان حظي باهتمام ورعاية كبيرة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ٢٠١٤ اعلن الرئيس اول مبادرة رئاسية لدعم وتمكين ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع المصري .

وأشارت عضو مجلس النواب ولاء عبد الفتاح لتحيا مصر إلي أن الدولة بدأت باتخاذ كافة التدابير والسياسات التي من شأنها تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر مشيرة إلي أن اعلان فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ ليكون عاما للاشخاص ذوي الاعاقة بمصر علي مدار عام كامل بنهتم بأنشطة واحتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الإعاقة بمصر مؤكدة الي ان تم صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي منحهم العديد من الحقوق والمكتسبات والحفاظ علي حقوقهم بمصر موضحة أن جهود الدولة مستمرة ومتواصلة لدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر في كافة المجالات.

برلمانية: ذوي الهمم حصلوا على الكثير من المزايا غيرت مصيرهم في عهد الرئيس السيسي ‎‎

ثمنت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الهمم، خاصة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد.

وأكدت عبد العظيم ان الأشخاص ذوي القدرات الخاصة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجهت عضو مجلس النواب التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية.

وشددت على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومواصلة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستكمال النهضة الحديثة التى يعيشها المواطن المصرى.