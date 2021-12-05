/664403/أيمن-أشرف-كيروش-قال-لنا-استمتعوا-في-الملعب

كشف أيمن أشرف، مدافع المنتخب الوطني عما قاله كارلوس كيروش المدير الفني مع اللاعبين قبل مواجهة السودان في كأس العرب.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وتحدث أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة : "حققنا فوزا مهما اليوم أمام السودان، وكان يجب حصد الـ3 نقاط".

أضاف: "نرغب في التأهل كأول مجموعة، والأداء كان مطمئنًا اليوم وسيزداد قوة خلال المباريات القادمة".

وقال أيضا: "كيروش قال لنا استمتعوا في الملعب، واستطعنا بالفعل أن نستمتع، والأداء كان جيدًا على مدار الشوطين، الروح بين اللاعبين جيدة".

واختتم بالقول: "منتخب مصر يُفكر في الفوز دائما، وكل تفكيرنا منصب على ذلك لنتأهل كأول مجموعة".

أنتهت الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021، بتأهل بعض الفرق بشكل رسمي قبل لعب الجولة الثالثة.

نتيجة مباراة مصر ضد السودان

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي