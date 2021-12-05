/664407/محمد-صلاح-لا-أفكر-فيما-يتعلق-بـ-شرب-الخمور-والشهرة-والمال-جعلوني-أكثر-هدوءا-وصراحة-مع-نفسي

كشف محمد صلاح خلال لقائه مع المذيع عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على شاشة إم بي سي مصر، الكثير من تفاصيل حياته.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

عن سؤال عند احراز لأهداف في المباريات لماذا لا تحتفل مع جميع اللاعبين رد قائلاً:" بالعكس أعتقد أن أنا اكثر اللاعبين أحتفلاً مع الجميع خاصة عندما تكون المباراة بنتيحجة 0-0 ونقوم لاحراز اهداف".

هل يشعر صلاح بالغيرة من لاعبي ليفربول

و قال صلاح: "لا أشعر بغيرة لو سجل أحد غيري الأهداف، بالعكس هذا يمنحنا مساحات أكبر للعب، وهذا ما يحدث مع منتخب مصر أيضا حاليا"

عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وعن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد تابع قائلاً:" تحدث مع رامي عباس عن عددة امور وبعد ذلك شاهدت اليويتوب وبعدها نمت لم يحدث الكثير هذت تايوم".

وتابع "عملية التأمل تأتي بغرض الاسترخاء أو تخيل المباراة في ذهني قبل لعبها، الهدف في شباك مانشستر سيتي سجلته في ذهني قبل أن أسجله في الحقيقة، وكذلك بنسبة أقل هدفي ضد واتفورد".

عما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو؟

وبسؤاله عما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو كشف "لم أتحدث مع كريستيانو قبل مباراة مانشستر يونايتد، كلانا كان مندمجا مع المباراة لأنها مباراة كبيرة جدا، كل تفكيري في الفوز والتسجيل، وكل تفكيره بالتأكيد في مساعدة فريقه".

عن سؤال هل من الممكن ان يكون السبب في رحيل المدير الفني السابق لمان يونايتد

وعن سؤال هل من الممكن ان يكون السبب في رحيل المدير الفني السابق لمان يونايتد بعد الخسارة رد ضاحكاً:" مبيش دعوة بالموضع ده، ولكن اعتقد السبب هو النتيجة الكبيرة".

وبسؤاله هل يتأثر أي فريق خسر بخمسة أهداف أجاب صلاح ضاحكا "لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع لأنه موضوع حساس".

الأهلي والزمالك

وتابع "لكن هناك أمر قلته للاعبين في المنتخب ربما يحزن مني الأهلاوية بعض الشيء بسببه، النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة".

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

وعن سؤال هل محمد صلاح مستمر مع ليفربول رد ضاحكاً":" لقد أجبت كثيراً علي هذا الأمر الموضوع ليس في ايدي لكن هو متساب للإداراة لايوجد مشاكل ولكن يجب أن يكون هناك أتفاق بين الطرفين".

برشلونة

ووأصل:" بالبطع من الجيد أن نادي كبير بحجم برشلونة يرغب في انضمامي".

الدوري الأفضل

وعن سؤال من الدوري الأفضل الأنجليزي أو الإسباني رد قائلاً: في الفترة الحاليه الدوري الإسباني الأقوي".

وتابع صلاح حديثه عن طقوس اليومية:" أمارس رياضة الاسترخاء يوميا، والشهرة والمال جعلوني أكثر هدوءا وصراحة مع نفسي".

شرب الخمور

محمد صلاح: لا أفكر فيما يتعلق بـ"شرب الخمور" وأنا في الأساس عمر ما جاء على بالي أنني أريد هذا الأمر أو حتى أريد أن أقوم بتجريبه، بالنسبة لي مش حاجة كبيرة، وهنا محدش بيضغط على حد في أي أمر، وبالتالي لم أشعر بأي ضغوط تخص هذا الأمر .

ما هي الاكل المفضله لمحمد صلاح؟

وقال صلاح: "أنا شخص بيتوتي وبطبعي هادي، وبحب السوشي والأكل الياباني ولا أتناول البيتزا".

عن ابنته مكة

وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مكة، " مكة بنتي بتتريق على لهجتي الإنجليزية"، وتابع قائلا:" مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا".

صلاح عن خططه المستقبلية في مصر

وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات، وعلق قائلا:"سأستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم (صالة رياضية) ومطاعم أكل صحي".

وعن مشواره الكروي وتفكيره في الاعتزال

علق قائلا: عندي 29 عاما وإن شاء الله سأستمر في الكرة أكتر من 10 سنوات قادمة".