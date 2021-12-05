/664398/النائبة-ميرفت-عازر-تطالب-الصحة-بتركيب-مغسلة-ومجفف-لمستشفي-دماص-المركزي-بالدقهلية

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان ، موجه إلى كل من وزارتي الصحة والتخطيط، بشأن توريد وتركيب مغسلة سعة 55 كيلو ومجفف، وصندرة كي ملابس عرض 105م لمستشفي دماص المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، مركز ميت غمر.

دوت الخليج يرصد تقدم ميرفت عازر باقتراح بشأن مستشفي دماص المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية

مستشفي دماص المركزي

وأكدت عضو مجلس النواب، في طلبها، اليوم، على أهمية موقع قرية دماص، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، حيث إنها تتوسط ثلاثة مراكز وهي: ( ميت غمر، أجا، السنبلاوين) وكذلك أهمية مستشفى دماص المركزي لما يقدمه من خدمات صحية لقرى هذه المراكز.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتحويل الطلب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته واتخاذ اللازم بشأنه.

يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ باحتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، في نسختها الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس الشيوخ يشارك باحتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، لاستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن مشروع قانون حقوق المسنين وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته السابقة قد وافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ ووافق على المادة الأولى والثانية الخاصة بالتعريفات.

الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين برئاسة أبو شقة

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.