/664390/النائبة-ولاء-عبد-الفتاح--جهود-الدولة-مستمرة-ومتواصلة- لدعم-وتمكين-الاشخاص-ذوي-الاعاقة-بمصر-في-كافة-المجالات

قالت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، ان ملف الاشخاص ذوي الاعاقة ملف أهمل وهمش لسنوات طويلة، الي ان حظي باهتمام ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أعلان الرئيس عام ٢٠١٤ اول مبادرة رئاسية لدعم وتمكين ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع المصري .

احتفالية قادرون باختلاف

وأشارت عضو مجلس النواب ولاء عبد الفتاح لتحيا مصر إلي أن الدولة بدأت باتخاذ كافة التدابير والسياسات التي من شأنها تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر مشيرة إلي أن اعلان فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ ليكون عاما للاشخاص ذوي الاعاقة بمصر علي مدار عام كامل بنهتم بأنشطة واحتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الإعاقة بمصر، مؤكدة الي ان تم صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي منحهم العديد من الحقوق والمكتسبات والحفاظ علي حقوقهم بمصر موضحة أن جهود الدولة مستمرة ومتواصلة لدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر في كافة المجالات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” أصعب لحظة فى حياتي لما حسيت أن بلدنا ممكن تروح، متابعًا:” أحيانًا يكون فهمك مشكلة تعذبك.. لو أنت بتفهم اوى وبتعرف أوى ممكن تتعذب اوى”.

حديث الرئيس وبكائه على أثناء حديث طفل من ذوى القدرات

وخلال حديثه، بكى الرئيس السيسي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات، والذى شارك فى تقديم حفل الافتتاح.

وطالبت إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم اعتماد طريقة برايل ضمن قراءة الوثائق الرسمية سواء البطاقة أو جواز السفر، أو غيرها.

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.