/664409/النائب-أحمد-مهنى-إصدار-البطاقات-الشخصية-بطريقة-برايل-خطوة-جديدة-نحو-حقوق-اشخاص-ذوي-الإعاقة

اشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مؤكدًا أنها تعتبر خطوة جديدة لاستكمال حقوقهم في عهد الرئيس السيسي.

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وأوضح مهني خلال البيان الصادر له، أن هذا القرار يؤكد دائمًا على انتهاء عصر التمييز بين المواطنين وكافة الشرائح، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس حكم البلاد ، وهو يسعي دائمًا على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، ومنحهم كافة الحقوق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية خاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.