/664412/النائبة-سارة-النحاس-دور-الدولة-لا-يستهان-به-في-حماية-وتحسين-أوضاع-الأشخاص-دوي-الاحتياجات-الخاصة

أكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشيرة إلي أن البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سارة النحاس بشأن احتفالية قادرون باختلاف

احتفالية قادرون باختلاف

وأشارت النحاس لتحيا مصر انه الجدير بالذكر بأن أحقيه الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

واكدت عضو مجلس النواب سارة النحاس، انه لمجهود كبير لتطبيقه وتفعيله بجميع الجهات وما تم من وعي وتنظيم وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، وإتاحة وسائل للتنقل من وزارة النقل فدور الدولة دور لا يستهان به