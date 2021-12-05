/664418/النائب-حسن-عمار-الدولة-حريصة-على-دمج-ذوى-الاحتياجات-الخاصة-في-المجتمع-وتذليل-كافة-الصعوبات-أمامهم

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة خطوة جيدة وإنجاز حقيقى فى ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويًا تحت عنوان «قادرون باختلاف»، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعى المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم، مشيدًا بالإنجازات التى يحققها ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها.

دوت الخليج يرصد تعليق حسن عمار بشان احتفالية قادرون باختلاف

قادرون باختلاف

وأضاف «عمار»، أن الدولة أهتمت بشكل غير مسبوق بذوى الاحتياجات الخاصة وأطلقت عام ٢٠١٨ عامًا لهم، وبجانب إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير وواضح من الرئيس السيسي والدولة لدعم ذوى القدرات الخاصة، بطرح الدولة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص عمل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توجه كافة الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك فى إطار توجهات الرئيس السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم فى المجتمع، فضلًا عن إعطاء تلك الجمعيات التمويلية مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم، مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم.