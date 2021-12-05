عاجل- السيسى: مبعرفش أقعد من غير شغل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى سياق رده على سؤال لأحد ذوى الهمم: بتشتغل كم ساعة فى اليوم يا ريس؟ وأضاف الرئيس السيسى، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف": "أنا معرفش أقعد من غير شغل لأنى بحلم وعايز كل الناس تحلم وتجرى على حلمها.. أى حد فينا يحلم ونقول يارب ونجرى". وتابع الرئيس: "اللى بيشتغلوا معايا زهقوا منى.. بس هنعمل إيه.. إحنا نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد فى الدنيا، ونفسنا نعملكم أحلى حاجة فى الدنيا وربنا اللى يعلم". ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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