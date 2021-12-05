عاجل- السيسى: بقول يارب قدرنى أسعد الدنيا كلها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال احفالية "قادرون باختلاف": "بقول يا رب زى ما حملتنى المسؤلية دى ساعدنى وقدرنى إن أسعد الدنيا كلها". وأكمل الرئيس: "لو قدرت أعمل كده هكون راضى إنى توليت الوظيفة دى". وأوضح الرئيس السيسى، أن الدولة حتى الآن لم تقدم ما حلم به لـ "القادرون باختلاف"، مؤكدًا ضرورة التعامل باحترام بين الجميع، مستطردًا: "لازم نتعامل مع بعضنا بالحب اللازم والتقدير اللازم .. دا لا يقدر بمال ..إنك تجد كل الناس بتتعامل بما يليق ببعضها البعض هتجد الدنيا مختلفة خالص".

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