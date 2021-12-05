عاجل- السيسى: حياة كريمة أكبر وأعظم مشروع تنفذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، خلال حديثه فى احتفالية قادرون باختلاف، أن مشروع حياة كريمة يمس حياة 60 مليون مصرى، متابعًا: "لو قدرنا نحسن حياة الناس دى ونعينهم على دنياهم هنبقى عملنا حادجة كبيرة قوى".

وأكمل الرئيس السيسى: "بنتشغل فى كل قرى الريف المصرى"، متابعا: "تخيلوا لو فيه بيت مفيهوش مياه .. لو الصرف الصحى مش موجود فى البيت هيبقى عامل إزاى؟ لو مفيش مدرسة أو خدمات ".

وأكمل: "بتصور إننا كدولة وكمجتمع مدنى وشركات، لو عرفنا قيمة العمل ده وأد إيه هيعود بالنفع على الناس ..عارف يعنى إيه تخلى حد نايم فى بيته سعيد ؛ قيمته إنسانيا عظمية وقبل دا كله عند ربنا أحسن اللى بيحسب علينا بالثانية كل شىء ".