معلومات الوزراء: الدولة تولى اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوى الهمم

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وأوضح الإنفوجراف أنه فى عام 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لذوى الإعاقة، وفى عام 2017 تم اختيار مصر ضمن الـ 10 دول الأكثر ابتكارا فى توظيف ذوى الإعاقة، وفى عام 2018 تم تأسيس المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، الأول من نوعه فى المنطقة العربية وإفريقيا.
وكشف الإنفوجراف أنه فى عام 2019 تم إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وفى عام 2020 تم إطلاق تطبيق "واصل" للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا، للصم وضعاف السمع، بجانب إطلاق بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة وحثيثة على مدار السنوات الماضية لخلق بيئة مواتية لأبنائها من ذوى الهمم وتعزيز دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات، سواء من خلال إصدار قوانين أو إطلاق العديد من المبادرات والسياسات المتنوعة التى تتوائم مع احتياجاتهم وظروفهم، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، لتصبح مصر من الدول التى تولى اهتماما ملحوظا بحقوق هؤلاء الأشخاص.
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