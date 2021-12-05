غدا.. انطلاق أعمال اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تنطلق فى القاهرة غدا الإثنين أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتى تستضيفها مصر، وتشارك فيها 49 دولة من أصل الـ51 دولة، الأعضاء فى المنظمة.





وذكر بيان للإيسيسكو بأن أعمال الاجتماع ستبدأ بجلسة افتتاحية تتخللها كلمة ترحيبية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وكلمة لرئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو يلقيها رئيس المجلس بالإنابة، وكلمة للدكتور على زيدان أبوزهرى، رئيس اللجنة الفلسطينية رئيس الدورة 13 للمؤتمر العام للإيسيسكو، وكلمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو.

وأضاف البيان بأن الاجتماع سيشهد فى جلسة العمل الأولى انتخاب مكتب المجلس التنفيذى للإيسيسكو، والذى يتشكل من رئيس المجلس، حيث سيتم انتخابه من بين أربعة مرشحين، كما سيتم التوافق على اختيار نائب الرئيس، والمقرر.

وعقب تشكيل مكتب المجلس التنفيذى للإيسيسكو سيتم عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو فى أفق 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامى 2022-2023، وعددا من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.

وأوضح البيان بأن جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذى يتضمن أيضا اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 14 من للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والذى تستضيفه مصر يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، وذلك بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.