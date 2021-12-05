عاجل- عرض ملحمة البرث بمسلسل الاختيار بتقنية الوصف الصوتى أمام السيسى

جدة - نرمين السيد - وتابع يوسف الشريف: "وجودى وسط قادرون باختلاف تكريم بالنسبة لى".

وأضاف: "لما جاتلى فرصة ألعب دور راجل كفيف فى مسلسل الصياد.. قعدت مع ناس كتير مكفوفين، وبعدها سألت نفسى سؤال.. يا ترى الناس اللى ساعدتنى قدروا يشوفوا المسلسل؟".

وأكمل: "أنا سعيد جدا بمشروع الوصف الصوتى اللى هيساعد المكفوفين على إنهم يتابعوا أى عمل درامى كأنهم شايفين"، مؤكدا أن مثل تلك الأعمال لا بد أن تصل للجميع.

وتلى كلمته، عرض مشاهد من الحلقة 28 "ملحمة البرث" من مسلسل الاختيار، بتقنية الوصف الصوتى، لأول مرة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.