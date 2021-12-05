عاجل- الرئيس السيسى يوجه بدراسة إنشاء صندوق قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال حديثه فى احتفالية قادرون باختلاف: "محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط فى صندوق (قادرون باختلاف) رقم مش كتير كلنا ندفع فيه يقدر يخلينا نعمل أكتر". واستطرد: "عايز أهم حاجة إن كل الناس.. كل اللى فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللى مش واخدين بالهم منه .. مش هيعرفوا غير يوم القيامة ..الكنز الحقيقى أنتم الكنز" فى إشارة منه لـ أبطال "قادرون باختلاف".

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